Poslanci jednají o zvýšení daní u cigaret, tvrdého alkoholu a hazardu

Sněmovna by měla dnes projednat v úvodním kole návrh na zvýšení rodičovského příspěvku a vládní daňový balíček, který mimo jiné zvyšuje část spotřebních daní a daň z některých hazardních her. Poslanci by také mohli rozhodnout o podobě novely o zavírání některých obchodů ve vybraných svátcích, kterou jim vrátil Senát. Zatímco Sněmovna chce ze zákona vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla zavírání obchodů zrušit úplně.

video: PSP ČR