Poslanci potvrdí předsedy výborů a schválí příspěvek stranám

Poslanci dnes budou pokračovat v přerušené druhé schůzi Sněmovny v novém volebním období. Dnes budou ve funkcích potvrzovat předsedy sněmovních výborů, které jejich členové volili ve středu a ve čtvrtek. Měli by také volit členy stálých sněmovních komisí pro kontrolu různých zpravodajských služeb. Nakonec by měli schválit návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, hnutím nebo koalicím za letošní volby do Poslanecké sněmovny.

video: PSP ČR