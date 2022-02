VIDEO: Poslanci projednávají státní rozpočet na letošní rok Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci projednávají státní rozpočet na letošní rok

Prezident Miloš Zeman vystoupí před poslanci. Do Sněmovny zamíří v den, kdy začne v prvním čtení schvalovat návrh státního rozpočtu na letošní rok a rozhodne o pandemickém zákoně. „Obecně bych řekl, že to bude spíš přátelská kritika státního rozpočtu a některých konkrétních škrtů. Jinými slovy, bude to kritika selektivní, nikoli plošná,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Zeman.

video: PSP ČR