VIDEO: Poslanci řeší vládní strategii zvládání uprchlické vlny

Sněmovna se vrátila ke vládní strategii zvládání uprchlické vlny. Navrhl to šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný a hlasovalo pro to 153 ze 155 přítomných poslanců ze všech stran. Dojít by pak mělo i na jednání o vládní novele stavebního zákona.

video: PSP ČR