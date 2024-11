VIDEO: ŽIVĚ: Poslanci schvalují postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Poslanci schvalují postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let

Bitva politiků o to, zda budou lidé odcházet do penze později, než v 65 letech, pokračuje v pátek ve Sněmovně. Vládní koalice prosazuje postupné zvyšování věku odchodu do důchodu až na 67 let, což má být strop. Nejdříve v tomto věku by do něj měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později. ANO i SPD s tím kategoricky nesouhlasí.

video: PSP ČR