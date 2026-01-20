ŽIVĚ: Mandátový výbor jedná o vydání Babiše a Okamury
20. 1. 2026 13:00 Živě
Vedení mandátového a imunitního výboru na briefinku vysvětlí, jak probíhá jednání o vydání poslanců Babiše a Okamury trestnímu stíhání.
00:47
Část metra C stojí. Souprava srazila člověka, zůstal zaklíněný pod vozem
Krimi20. 1. 2026 11:32
00:34
Čech vyhrál MS v hodu plyšovým aligátorem
Sport20. 1. 2026 11:26
01:31
Babiš vysvětluje, proč si koupil globus
Domácí20. 1. 2026 11:24
01:58
Marathon - trailer
Lifestyle20. 1. 2026 11:08
00:55
Ve sněhové bouři se srazila stovka aut
Zahraniční20. 1. 2026 10:54
00:41
Ve Španělsku pokračují záchranné a pátrací práce po vlakové nehodě
Zahraniční20. 1. 2026 10:52
00:37
Anonym hrozí výbuchem školám na Českokrumlovsku
Krimi20. 1. 2026 10:42
36:08
Prodloužení: Renata Pánková - Celý záznam
Sport20. 1. 2026 10:16
00:28
Trump pohrozil Francii zavedením 200procentního cla na víno a šampaňské
Zahraniční20. 1. 2026 9:52
00:50
Po více než století se rozšíří zámek ve Věži
Domácí20. 1. 2026 9:50
00:53
Dánové jsou podle Trumpa skvělí lidé. Ale Grónsko neochrání, trvá na svém
Zahraniční20. 1. 2026 9:06
00:33
Indická armáda se chlubí jednotkou robotických psů
Zahraniční20. 1. 2026 8:44
00:43
Čtvrtý útok za dva dny. Na východě Austrálie kvůli žralokům zavírají pláže
Zahraniční20. 1. 2026 8:00
00:43
Trump potvrdil, že pozval Putina do Rady míru. Zda se připojí, není jasné
Zahraniční20. 1. 2026 7:46
00:29
Fotbalista skončil v poutech po brutálním loktu do obličeje. Klub ho vyhodil
Sport20. 1. 2026 6:46
02:33
Noční Česko rozjasnila výrazná polární záře
Domácí20. 1. 2026 1:14
02:11
Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu
Technika20. 1. 2026 0:06
00:30