Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mediální výbor jedná o poplatcích i financování kultury. Talíř pozval veřejnost

Živě
V Poslanecké sněmovně se sešel výbor pro média a kulturu, který na svém jednání projednává mediální zákon. Návrh zákona, který ruší koncesionářské poplatky, schválila koalice v sobotu ráno v prvním čtení. Na jednání dorazil i ministr zahraničí Petr Macinka, podle kterého vláda svými kroky jen plní programové prohlášení vlády.
video: PSP ČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

31:30

Zavoral: Nechci chodit na vládu s prosíkem o peníze jako šéf slovenského rozhlasu
Rozstřel
29. 10. 2026 15:32
01:00

Elke Sommer si zahrála choulostivou scénu s Peterem Sellersem
Společnost
29. 10. 2026 13:48
01:56

New MacBook Pro with PROLED XDR Display
Technika
29. 10. 2026 13:28
02:27

Frodl, bratři Galvasové i tři nováčci. Moták nominoval, nechybí ani Červenka či Šustr
Sport
29. 10. 2026 13:26
01:49

Rockové tričko i gesto. „Vedení soudu jsem byl nepohodlný," míní o svém trestním stíhání Kydalka
Krimi
29. 10. 2026 13:26
03:05

"Společenská škodlivost je nízká." Soud odmítl potrestat exsoudce Kydalku za vynesení rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo novináři
Krimi
29. 10. 2026 13:24
03:12

Pro některé to bude medaile z protekce, říká Hřebejk. Janžurová neskrývala dojetí
Společnost
29. 10. 2026 12:48
00:29

V okupovaných Oleškách vládne humanitární příměří
Zahraniční
29. 10. 2026 12:22
00:49

Ruský dronový útok na nádraží v Dnipru si vyžádal 13 mrtvých
Zahraniční
29. 10. 2026 11:50
01:13

„Bude utíkat!“ Policistům na Hodonínsku ujížděl muž dvoustovkou
Krimi
29. 10. 2026 10:36
00:32

Ukrajinské letadlo sestřelilo raketou ruský dron Geran-4
Zahraniční
29. 10. 2026 10:18
51:39

Zemědělství bez chemie? Na vinicích či polích místo ní pomáhají vosičky a roztoči
Domácí
29. 10. 2026 10:00
00:21

Daněk zaútočil na rokycanské strážníky, ti jeho atak natočili na video
Krimi
29. 10. 2026 9:58
00:33

Ukrajinský úder omezil provoz letišť v Moskvě. Rusko hlásí 1200 zničených dronů
Zahraniční
29. 10. 2026 9:38
00:38

Putin označil Muska za génia. Rusko je s ním v kontaktu kvůli satelitům, tvrdí
Zahraniční
29. 10. 2026 9:12
00:37

Opilý senior s autem smetl sloup a naboural do autobusu
Krimi
29. 10. 2026 8:54
00:39

Mr. Scandinavia natáčí polonahý. Henrik Jordal ale nesází jen na svůj vzhled
Zahraniční
29. 10. 2026 8:36
00:55

Největší zbrojení od druhé světové. Australský ministr varoval před Čínou
Zahraniční
29. 10. 2026 7:58
01:19

Historická stavidla v terezínské pevnosti čeká oprava
Domácí
29. 10. 2026 7:22
00:34

Demolice Slezanky mění střed Opavy
Domácí
29. 10. 2026 6:26

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.