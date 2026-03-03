ŽIVĚ: Tiskové konference poslaneckých klubů před zahájením jednání sněmovny
3. 3. 2026 11:20 Živě
Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Sněmovna má po návštěvě hlavy státu začít projednávat ústavní novelu, která umožní Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.
