ŽIVĚ: Prezident Pavel jmenoval Andreje Babiše premiérem

Živě
Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě do čela nové vlády Andreje Babiše. Babiš se stává premiérem opět po čtyřech letech. Předseda hnutí ANO v minulém týdnu splnil podmínku Pavla, který chtěl, aby vyřešil svůj střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert. Svou firmu plánuje dát do nevratného slepého fondu, řídit by ji měl nezávislý správce.
video: iDNES.tv
