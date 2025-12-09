ŽIVĚ: Prezident Pavel jmenoval Andreje Babiše premiérem
9. 12. 2025 9:00 Živě
Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě do čela nové vlády Andreje Babiše. Babiš se stává premiérem opět po čtyřech letech. Předseda hnutí ANO v minulém týdnu splnil podmínku Pavla, který chtěl, aby vyřešil svůj střet zájmů kvůli vlastnictví koncernu Agrofert. Svou firmu plánuje dát do nevratného slepého fondu, řídit by ji měl nezávislý správce.
