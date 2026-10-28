ŽIVĚ: Pietní akt na pražském Vítkově ke 108. výročí vzniku Československa
28. 10. 2026 9:00 Živě
Česko si ve středu připomíná 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Prahu i další města čekají tradiční pietní akce, prezident Petr Pavel jmenuje nové generály a večer předá na Pražském hradě státní vyznamenání.
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