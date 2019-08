VIDEO: Premiér jednal s právničkou Marvanovou o kauze H-System Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér jednal s právničkou Marvanovou o kauze H-System

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nenašla právní prostředky, kterými by bylo možné vyřešit odškodnění klientů zkrachovalého H-Systemu. Doplnila, že Babišovi nechala k případu podklady a že premiér bude o věci zřejmě dál jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). V pátek by se měl Babiš podle Benešové setkat také s právničkou Hanou Kordovou Marvanovou, která zastupuje část bývalých klientů H-Systemu ze sdružení Maják. Právě Marvanová by nyní měla vyčíslit náklady svých klientů, dodala Benešová.

