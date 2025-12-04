ŽIVĚ: Prezident Pavel přijme Macinku i dva kandidáty SPD do Babišovy vlády

Živě
Prezident Petr Pavel si na čtvrtek naplánoval schůzky s dalšími třemi kandidáty do nové vlády Andreje Babiše, na níž se dohodla nová koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Na Hrad za ním zamíří nejprve kandidát SPD na ministra obrany za SPD Jaromír Zůna, pak kandidát na ministra zemědělství Martin Šebestyán a nakonec šéf Motoristů Petr Macinka.
