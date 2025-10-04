Sledujte Volební studio iDNES.cz a MF DNES v sobotu živě od 14:00
Nenechte si ujít Volební studio iDNES.cz a MF DNES, které v sobotu 4. října od 14:00 nabídne živé vysílání plného analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Moderátoři Vladimír Vokál a Elen Černá vás provedou napínavým volebním odpolednem i večerem a přinesou pohledy těch nejpovolanějších – od odbornice na politický marketing Anny Shavit, přes ekonomku Janu Matesovou a politologa Jana Bureše, až po šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla i jeho zástupce Petra Koláře. Těšit se můžete také na renomované komentátory Miroslava Koreckého, Petra Kamberského či Martina Zvěřinu, ale i na bývalé premiéry Vladimíra Špidlu a Petra Nečase, kteří zhodnotí průběh i výsledky voleb. Reportéři iDNESu a MF DNES pak budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Nenechte si ujít unikátní mix odborných analýz, čerstvých informací o sčítání hlasů i zákulisních pohledů na zásadní politickou událost roku.