ROZSTŘEL: Jak Husák ovlivnil sametovou revoluci? Hostem bude autor exprezidentova životopisu Michal Macháček

Česko si letos připomíná 30 let svobody a tedy konec komunistického režimu. S normalizační érou 70. a 80. let je úzce spjata osoba prezidenta Gustáva Husáka. Jaká byla jeho role v udržování totalitní atmosféry v někdejším Československu? Nejen na to odpoví ve čtvrtečním Rozstřelu od 12:30 historik Michal Macháček, autor oceňované biografie o Husákovi.

video: iDNES.cz