ROZSTŘEL: Kde vzít peníze na zvýšení rodičovské či důchodů? Odpoví ministryně Maláčová

Návrh na zvýšení rodičovského příspěvku až na 300 tisíc korun vyvolal v posledních týdnech řadu ohlasů. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by si od 1. ledna příštího roku měli přilepšit všichni rodiče s dětmi do čtyř let. Kde chce získat potřebné finanční prostředky, objasní ve čtvrtečním Rozstřelu.

