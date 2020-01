VIDEO: ROZSTŘEL: Můj dům, můj hrad? Hosty budou senátor Hraba a instruktor Houdek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ROZSTŘEL: Můj dům, můj hrad? Hosty budou senátor Hraba a instruktor Houdek

Jakmile vnikne do vašeho bytu či domu zloděj, máte možnost bránit sebe i svůj majetek střelnou zbraní. Právě to chce senátor Zdeněk Hraba (STAN) prosadit do zákona. S tím nesouhlasí instruktor sebeobrany a právník Pavel Houdek, který takové zákonné ukotvení považuje za nebezpečné. Oba muži budou hosty čtvrtečního Rozstřelu od 12:30.

video: iDNES.cz