VIDEO: ROZSTŘEL: Zvýhodňuje čeština muže? Hostem bude jazykovědkyně Jana Valdrová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ROZSTŘEL: Zvýhodňuje čeština muže? Hostem bude jazykovědkyně Jana Valdrová

Do poslanecké sněmovny míří novela zákona o matrikách, která by ženám povolila zvolit si po sňatku nepřechýlenou verzi příjmení. Návrh vzbuzuje kontroverze, podle nedávné ankety MF DNES mezi poslanci by mohl projít. Debatu před lety iniciovala jazykovědkyně Jana Valdrová, která promluví v pátek od 12:30 v pořadu Rozstřel.

video: iDNES.cz