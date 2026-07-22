ŽIVĚ: Samsung představuje svoje nejnovější výrobky
22. 7. 2026 15:00 Živě
Celkem pět nových produktů představuje na letošním letním eventu Samsung. Akce probíhá v Londýně a vedle nástupců předchozích modelů je zde i jedna úplně nová skládačka, která může celý segment změnit.
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