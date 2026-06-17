ŽIVĚ: Senát projedná rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje Babišova vláda
17. 6. 2026 10:00 Živě
Změnu rozpočtových pravidel, která má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu, projedná Senát. Návrh má také umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.
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