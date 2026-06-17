Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ŽIVĚ: Senát projedná rozvolnění rozpočtových pravidel, které prosazuje Babišova vláda

Živě
Změnu rozpočtových pravidel, která má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu, projedná Senát. Návrh má také umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.
video: Senát PSP ČR
Sdílet video

Další videa

00:36

Vlak se srazil s autem, cestující museli pěšky
Krimi
19. 6. 2026 9:22
00:35

Noční izraelské nálety zabily v Libanonu nejméně 16 lidí
Zahraniční
19. 6. 2026 8:46
01:29

Starmerův rival se stal poslancem. Baží po změně a chce sesazení premiéra
Zahraniční
19. 6. 2026 8:44
00:40

Osvědčená klasika, která nezklame. Třeboňsko je skutečným rájem cyklistů
Domácí
19. 6. 2026 8:30
00:36

Ženy se porvaly o muže přímo na ulici
Zahraniční
19. 6. 2026 8:22
00:36

Žena zhubla šedesát kilo po letech s obezitou
Lifestyle
19. 6. 2026 8:22
02:52

Ta jedna blbá penalta! Čeští fanoušci litovali remízy s JAR
Sport
19. 6. 2026 7:50
02:11

Obří desetikilový kebab pobláznil Anglii
Zahraniční
19. 6. 2026 7:22
02:23

V Bílině otevřeli muzeum slavné kyselky
Domácí
19. 6. 2026 7:06
02:25

Kartáč na boty, kokrhel i brokolice na hlavě. Kadeřník hodnotí účesy fotbalistů
Společnost
19. 6. 2026 0:06
00:45

Levandule patří mezi nejoblíbenější trvalky českých zahrad
Lifestyle
19. 6. 2026 0:06
01:36

Bylo jim šedesát, ale jejich krása stále bere dech
Společnost
19. 6. 2026 0:06
02:01

To nejlepší z Historical AirShow 2026
Technika
19. 6. 2026 0:06
01:22

Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou
Zahraniční
19. 6. 2026 0:06
03:09

Občas se mihnu i na plátně, ale nejvíce mě živí sociální sítě, přiznává Mariana Prachařová
Společnost
19. 6. 2026 0:06
03:52

Survivor zažít nepotřebuji. Manžel doma nezavře pusu nikdy, směje se Renata Langmannová
Společnost
19. 6. 2026 0:06
01:02

Moderní interiér inspiruje Instagram
Domácí
19. 6. 2026 0:06
01:01

Fanzóna na náměstí Svobody v Brně vysvlékla Salače do půl těla
Domácí
18. 6. 2026 20:00
00:37

Část metra B stojí. Ve stanici Anděl srazila souprava člověka
Domácí
18. 6. 2026 18:16
02:01

IKEA připravila návod, jak správně vyslovovat názvy produktů
Domácí
18. 6. 2026 18:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×