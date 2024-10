VIDEO: ŽIVĚ: Senát schvaluje pomoc po povodních na náhradní bydlení. A delší ošetřovné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mimořádnou pomoc lidem, kteří byli vážně zasaženi letošními povodněmi, schvaluje Senát. Rodiče budou moci pobírat ošetřovné na děti do deseti let po celou dobu uzavření jejich zaplavené školy, v případě potřeby do konce března příštího roku. Zatopeným domácnostem pomůže úřad práce formou dávky mimořádné okamžité pomoci hradit bydlení až do konce příštího roku.

video: Senát ČR