ŽIVĚ: Tiskové konference senátorských klubů

Živě
Volba kandidátů na funkci ombudsmana zaměstná Senát. Vybere kandidáty ze šesti nominovaných. Jsou mezi nimi zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, právnička z úřadu ombudsmana Eva Kostolanská, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa, právník Jakub Kříž a advokát Jan Matys.
video: Senát Parlamentu ČR
Sdílet video

Další videa

40:02

Evropa rezignovala na fyzikální zákony a propadla ideologii, říká bývalý šéf ČEZ
Rozstřel
21. 1. 2026 10:00
04:06

Malé země, spojte se, apeloval kanadský premiér v Davosu. Připomněl Havlovu esej
Zahraniční
21. 1. 2026 9:56
01:06

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu
Domácí
21. 1. 2026 9:44
01:13

Areál hájenky Černé lesy u Jihlavy čeká rekonstrukce
Domácí
21. 1. 2026 9:14
01:07

David Špaček hodnotí svůj druhý zápas v NHL
Sport
21. 1. 2026 8:58
08:00

Tajemství Velkého Vonta očima Kláry Issové
Domácí
21. 1. 2026 8:22
01:00

Ztráceli jsme chuť do života, líčí matka syna se vzácnou nemocí
Domácí
21. 1. 2026 8:00
00:33

Demonstrace v Minnesotě proti násilí ze strany imigračních úředníků pokračují
Zahraniční
21. 1. 2026 7:34
01:04

Další železniční neštěstí ve Španělsku. Vlak narazil do zdi, strojvedoucí zemřel
Zahraniční
21. 1. 2026 7:26
00:46

Problémy na cestě do Davosu. Letadlo s Trumpem se vrátilo do USA kvůli závadě
Zahraniční
21. 1. 2026 7:18
53:26

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie
Sport
21. 1. 2026 6:18
02:48

Tvůrce vykresluje Znojmo pomocí umělé inteligence
Domácí
21. 1. 2026 5:12
38:14

Trump není spojenec, ale partner ke kšeftu, říká v Rozstřelu Landovský
Rozstřel
21. 1. 2026 0:06
00:58

Čína nasadí robotické policisty řízené AI
Zahraniční
21. 1. 2026 0:06
01:25

Manžel musí mít přesně vyskládané i dřevo, říká Polišenská
Společnost
21. 1. 2026 0:06
01:26

„Je čas mít zásady a stát jednotně,“ vyzývá Newsom Evropu
Zahraniční
20. 1. 2026 20:54
00:27

Tisíce budov v Kyjevě zůstaly po nočních ruských útocích bez vytápění
Zahraniční
20. 1. 2026 19:46
02:01

Lavrov: V Česku se probudily zdravé síly
Zahraniční
20. 1. 2026 17:50
00:44

Kraj ukázal komunitní bydlení pro hendikepované v Novém Městě
Domácí
20. 1. 2026 17:42
00:34

Švancer při skoku z rampy přišel o jednu lyži, přesto jízdu dokončil
Sport
20. 1. 2026 17:20

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.