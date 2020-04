VIDEO: Senát rozhodne o zvýšení ošetřovného i prodloužení bonusu pro OSVČ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Senát rozhodne o zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let na 80 procent denního vyměřovacího základu místo dosavadních 60 procent, a to se zpětnou účinností od 1. dubna. Vyplácet ho stát má až do začátku prázdnin. Na programu má horní komora i další zákony, které vláda předložila kvůli epidemii koronaviru.

video: Senát PČR