Senát kývl na zvýšení ošetřovného pro rodiče dětí do 13 let na 80 procent denního vyměřovacího základu místo dosavadních 60 procent, se zpětnou účinností od 1. dubna. Vyplácet ho stát má až do začátku prázdnin. Na programu má horní komora i další zákony, které vláda předložila kvůli epidemii koronaviru, včetně prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ.

video: Senát PČR