Senát se poprvé schází v novém složení
19. 11. 2026 10:00 Živě
Senát se ve čtvrtek sejde poprvé v novém složení, nově zvolená třetina senátorů složí slib. Následovat bude tajná volba předsedy horní komory parlamentu. Očekává se, že tuto pozici znovu obhájí Miloš Vystrčil (ODS), který je jediným kandidátem.
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