VIDEO: ŽIVĚ: Senátoři rozhodnou o tlumičích na zbraních i velké reformě sociálních dávek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Senátoři rozhodnou o tlumičích na zbraních i velké reformě sociálních dávek

Lékaři budou povinně ověřovat to, zda mají zbrojní průkaz jejich pacienti s nemocí, vadou nebo stavem, které by vylučovaly způsobilost nakládat se zbraněmi nebo municí. Schvalují to ve středu senátoři. Změna souvisí s tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy těsně před vánočními svátky roce 2023.

video: Senát PSP ČR