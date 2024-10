VIDEO: ŽIVĚ: Poslance čeká boj o zvyšování věku odchodu do penze i vyšší poplatky ČT Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jeden z nejdůležitějších návrhů celého volebního období, důchodovou reformu, budou projednávat poslanci. Vláda počítá s mírným zvyšováním věku do důchodu. Pro ročníky narození 1966 a mladší to má znamenat, že budou odcházet do důchodu každý rok o jeden měsíc později. Důvod, proč návrh vládní koalice prosazuje, je, aby měl stát i v budoucnu peníze na důstojné penze pro nyní mladé lidi.

