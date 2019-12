VIDEO: Poslanci rozhodují o trestech za týrání zvířat nebo zákazu předjíždění kamionů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanci rozhodují o trestech za týrání zvířat nebo zákazu předjíždění kamionů

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mj. postih za dvojí hlasování v evropských volbách, novelu o pohonných hmotách, zrušení zákona o zákazu dodávek do íránské jaderné elektrárny nebo zákaz jízdy kamionů v levých pruzích dálnic. Odpoledne by mohli projednat zřízení vyšetřovací komise k vlivům autoritářských režimů na Česko.

video: PSP ČR