ŽIVĚ: Tiskové konference po jednání mandátového a imunitního výboru

Mandátový a imunitní výbor dá v úterý doporučení všem poslancům, zda mají vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. U Babiše jde o kauzu Čapí hnízdo a podezření na neoprávněné čerpání evropské dotace, u Okamury o předvolební plakát SPD varující před „chirurgy“ z dovozu.
video: PSP ČR
