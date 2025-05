VIDEO: ŽIVĚ: Maláčová představí dlouhodobý program SOCDEM Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sociální demokracie představí dlouhodobý program. Jasné přitom stále není, v jakém formátu půjde do podzimních voleb poté, co zkrachovaly námluvy šéfky strany Jany Maláčové s komunistkou Kateřinou Konečnou. Bývalý premiér a pak eurokomisař Vladimír Špidla SOCDEM varoval, že vstup na kandidátky ANO by ohrozil existenci strany.

video: iDNES.tv