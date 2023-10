VIDEO: Sonda Psyche zamíří k asteroidu, který má speciální složení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sonda Psyche zamíří k asteroidu, který má speciální složení

Pokud se sondě Psyche podaří mnohaletá cesta, která by měla začít tento pátek, dorazí v roce 2029 k asteroidu, který má speciální složení. Je totiž z kovu a to znamená, že to může jádro nějaké protoplanety. Asteroid by tak mohl napovědět, jak vypadá naše jádro.

video: NASA TV