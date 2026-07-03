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Startuje filmový festival v Karlových Varech. Sledujte hvězdy na červeném koberci

Živě
V Karlových Varech začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Nejprve se ale po červeném koberci projdou všechny hvězdy úvodního večera. Program před Thermalem začíná v 16:00, sledovat jej můžete v přímém přenosu na iDNES.cz.
video: iDNES.tv
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