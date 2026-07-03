Startuje filmový festival v Karlových Varech. Sledujte hvězdy na červeném koberci
3. 7. 2026 15:00 Živě
V Karlových Varech začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Nejprve se ale po červeném koberci projdou všechny hvězdy úvodního večera. Program před Thermalem začíná v 16:00, sledovat jej můžete v přímém přenosu na iDNES.cz.
03:26
Ani na jednu minutu mě nenapadlo, že bych ty peníze nevrátil, tvrdí obžalovaný promotér
Krimi3. 7. 2026 16:20
00:22
Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Domácí3. 7. 2026 16:18
00:32
Demolice obchodního centra Letná v Bystrci začala
Domácí3. 7. 2026 16:08
00:19
Záchranáři oživují ženu na jezeře Most
Domácí3. 7. 2026 15:24
00:16
Hladinu řeky Bíliny u Ústí nad Labem pokryla hustá bílá pěna
Krimi3. 7. 2026 15:16
29:03
ROZHOVARY: Dustin Hoffman byl Bartoškův vysněný host, prozrazují šéfové festivalu
Domácí3. 7. 2026 15:00
00:23
U ruské benzínky se táhla několikakilometrová fronta
Zahraniční3. 7. 2026 14:34
01:13
Procházka v kopřivách. Podstoupil očistný rituál
Sport3. 7. 2026 14:34
00:51
V Blansku ladí turbínu pro přeměnu Orlíku
Domácí3. 7. 2026 14:30
01:11
Nový bulharský premiér zasahuje: Sofie nepodpoří další sankce EU proti Rusku
Zahraniční3. 7. 2026 14:26
00:41
Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku
Krimi3. 7. 2026 12:14
00:35
Vás poslouchat ve střízlivém stavu, to nejde, řekl poslanec ANO Růžička
Domácí3. 7. 2026 12:10
03:44
Šťastný odmítl zákaz alkoholu ve Sněmovně
Domácí3. 7. 2026 11:22
00:40
Bazén s plavci ve vodě dostal zásah ruskou raketou
Zahraniční3. 7. 2026 11:18
01:10
Výstava přibližuje jednoho z nejmocnějších mužů protektorátu
Domácí3. 7. 2026 11:08
01:37