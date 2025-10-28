ŽIVĚ: Pavel přednese projev ke státnímu svátku a předá vyznamenání

Živě
Prezident Petr Pavel pronese před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě projev ke státnímu svátku 28. října. Letos ocení 48 osobností. Už během dne také jmenoval nové generály. Půjde o jeho třetí vystoupení při této příležitosti – jeho mandát se totiž letos na podzim přehoupl do druhé poloviny.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:03

Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa udeřila na Jamajku
Zahraniční
28. 10. 2025 19:54
01:04

Převrácený kamion blokuje v Praze přivaděč k dálnici. Komplikace potrvají hodiny
Krimi
28. 10. 2025 18:26
01:07

Trumpova faux pas v Japonsku, výraz premiérky mluví za vše
Zahraniční
28. 10. 2025 17:38
02:47

Matka si myslela, že na záchodě hraje hry. Synovi šlo přitom o život
Domácí
28. 10. 2025 16:00
02:20

Trailer hororového seriálu TO: Vítejte v Derry
Společnost
28. 10. 2025 13:30
15:44

Klaus pronesl sváteční projev, zhodnotil stav republiky
Domácí
28. 10. 2025 11:52
00:24

Záchrana Eliášky se rozjíždí
Domácí
28. 10. 2025 11:38
00:36

V Keni se zřítilo malé letadlo s turisty, zřejmě zahynulo 12 lidí
Zahraniční
28. 10. 2025 11:36
03:22

Oslavy 28. října: pieta na Vítkově, věnce u sochy TGM
Domácí
28. 10. 2025 10:58
49:05

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista
Rozstřel
28. 10. 2025 10:00
00:40

V Třebíči modernizují zimní stadion. Kapacita bude 2 700 diváků
Domácí
28. 10. 2025 9:54
01:01

Vědci proletěli okem hurikánu Melissa
Zahraniční
28. 10. 2025 9:52
01:24

Jumbo v unikátním zbarvení přistálo v Praze
Technika
28. 10. 2025 9:40
02:05

Trump se v Japonsku sešel s novou premiérkou, pochválila ho za mírové snahy
Zahraniční
28. 10. 2025 8:56
07:33

Z chátrající továrny na lustry bude kulturní centrum
Domácí
28. 10. 2025 8:14
11:22

V ohnivém pekle na Florenci zemřelo před 15 lety devět lidí
Krimi
28. 10. 2025 7:48
00:43

Online dating je zavádějící a riskantní, míní Kamila z nahé seznamky
Společnost
28. 10. 2025 0:06
00:25

V Naked Attraction si vybírá kosmetička Kamila z Brna
Společnost
28. 10. 2025 0:06
01:19

The Outer Worlds 2 - trailer
Lifestyle
28. 10. 2025 0:06
02:48

Oslavy před 100 lety: plný Václavák i Kramářův patos
Technika
28. 10. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.