Stavebnictví v ČR: perspektivní obor s širokou možností uplatnění

Jak vypadá aktuální situace v Česku, co se týče stavebních řemesel? Proč by měly stavební učební obory zajímat rodiče? V čem se stavebnictví liší od ostatních oborů? Jaké mají absolventi uplatnění po vyučení? Co je nezbytnou výbavou škol pro výuku? Kolik procent docházky tvoří povinná praxe? Jak školy spolupracují s firmami, budoucími zaměstnavateli žáků? A jak stát podporuje technické školství? Na tyto a další otázky odpoví ve středu 9. listopadu 2022 hosté kulatého stolu, který se bude věnovat stavebním řemeslným oborům v České republice.

video: ČTK