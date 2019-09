VIDEO: Studenti demonstrují za klima, průvod projde centrem Prahy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Studenti demonstrují za klima, průvod projde centrem Prahy

Čeští studenti se v pátek na různých místech v zemi přidají k celosvětovému protestu za ochranu klimatu. Navážou tak na předchozí čtyři stávky, kterými se letos na jaře připojili k ekologické iniciativě Fridays for Future. Tentokrát by se do akce na výzvu mladých mohli zapojit i dospělí.

video: ČTK