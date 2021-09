VIDEO: Studenti opět vyjdou do ulic, budou stávkovat za klima Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Studenti opět vyjdou do ulic, budou stávkovat za klima

Středoškoláci opět opustí lavice a zúčastní se globální stávky za klima. Po celém světě vyjdou studenti do ulic. Podle Českého odvětví mezinárodního hnutí Fridays for Future se politici ze všech zemí klimatické otázce dost nevěnují. Hnutí proto cílí na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny.

video: iDNES.tv