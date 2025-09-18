ŽIVĚ: Summit stavebního rozvoje
Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) a společnosti CENTRAL GROUP a KPMG pořádají další pravidelný Summit stavebního rozvoje, s účastí vrcholných představitelů veřejné sféry a lídrů stavebního, developerského a bankovního byznysu. Řeší se zde klíčová témata a konkrétní opatření jak podpořit stavební rozvoj a dostupnost bydlení v ČR. Sledujte přenos z unikátních historických sálů pražského Obecního domu.
Blok 1 POLITIKA A LEGISLATIVA VE VOLEBNÍM ROCE • Jak podpořit stavební rozvoj a dostupnost bydlení v ČR? Co se povedlo, co ne a co je potřeba udělat? • Stavební zákon, digitalizace, stavební předpisy a změny v územním plánování?
Blok 2 EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ • Jak se dál bude vyvíjet stavebnictví a bytový trh a jaký bude cenový vývoj? • Je pro podporu ekonomiky třeba zmírnit přeregulaci stavebnictví a přehodnotit Green Deal?
Blok 3 STAVEBNÍ ROZVOJ METROPOLE • Jaké jsou priority stavebního rozvoje Prahy a v jakém čase? • Jak dál s novým územním plánem Prahy a změnami současného územního plánu?