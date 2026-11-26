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26. 11. 2026 20:46 Živě
<h3 class="tit" id="--postavte-se-k-problemum-celem-rekla-poslankyne">Postavte se k problémům čelem, řekla poslankyně</h3> <p>Kovářová premiérovi vyčítala, že nepřišel do Sněmovny, když mimořádně celé odpoledne projednávala prudce se zhoršující epidemiologickou situaci v Česku.</p> <p>„Máte velkou odpovědnost a k tomu patří, že musíte věci vysvětlovat. Z pravidel hledáte výjimku hlavně pro sebe. Postavte se k problémům čelem,“ vyčítala Babišovi poslankyně hnutí STAN.</p> <p>„Nemám problém skládat účty. Měl jsem tady americkou delegaci, šest nebo sedm firem ze Spojených států,“ opáčil jí předseda vlády.</p> <p>„Vůbec jsem to vystoupení nepochopil,“ reagoval Babiš na vystoupení Kovářové.</p> <h3 class="tit" id="--premier-si-postezoval-na-popirace-rousek-">Premiér si postěžoval na „popírače roušek“</h3> <p>Za směšné označil předseda vlády volání po obnovení Ústředního krizového štábu. TOP 09 v něm podle Babiše měla největšího popírače roušek Romana Šmuclera.</p> <p>Ústřední krizový štáb by měla vláda obnovit ale nejen podle opozice, nýbrž i podle vládní ČSSD. Sněmovnou ve středu <a href="https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-koronavirus-pirati-vlada-mimoradne-jednani.A200916_093754_domaci_kop">těsně neprošla výzva vládě, aby štáb znovu aktivovala</a>.</p> <p>Od poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové dostal Babiš otázku na dezinformace, které se šíří o koronaviru. „Vir nikdo nezná a každý se k tomu vyjadřuje, řekl Babiš. Postěžoval si na popírače roušek. Zdůraznil, že první vlnu koronaviru Česko zvládlo díky rouškám.</p> <p>„Čelíme hybridní hrozbě v podobě masivního šíření dezinformací o covidu,“ řekla Langšádlová. Ve chvíli, kdy se šíří takové veliké množství dezinformací, je podle ní těžké, aby se lidé v té změti informací a dezinformací orientovali.</p> <p>Babiš přitakal poslankyni TOP 09, že na sociálních sítích dochází k šíření velkého množství dezinformací o koronaviru. Šíří se podle něj třeba dezinformace zejména v souvislosti s vývojem vakcíny proti covid-19. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu ve Sněmovně řekl, že se vakcína dá očekávat nejdříve v průběhu příštího roku.</p>
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