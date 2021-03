VIDEO: Tisková konference EMA k vakcíně AstraZeneca Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference EMA k vakcíně AstraZeneca

Přínosy vakcíny od společnosti AstraZeneca převažují nad jejími možnými riziky a měla by se proto k očkování používat i nadále. Ve čtvrtek to řekl to šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge. Uvedl také, že nejhorší vývoj epidemie nemoci covid-19 v Evropě WHO momentálně eviduje ve středovýchodní části kontinentu.

video: Reuters