Tisková konference hnutí ANO k výsledkům voleb

Hnutí ANO v letošních volbách do Evropského parlamentu obhajuje šest mandátů. „Věřím, že minimálně šest mandátů znovu získáme“ řekla při příjezdu do štábu Klára Dostálová, lídr kandidátky ANO. Česká republika bude mít v Bruselu 21 svých zástupců. Do štábu už dorazili i předseda hnutí Andrej Babiš, Alena Schillerová a Karel Havlíček.

