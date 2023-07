VIDEO: Tisková konference ministra Mariana Jurečky k projednávání důchodové reformy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference ministra Mariana Jurečky k projednávání důchodové reformy

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se dnes chystá na tiskové konferenci zveřejnit podrobnosti k přípravám důchodové reformy. Informovat chce také o valorizaci penzí. Sněmovna nyní projednává novelu, která by měla růst důchodů od příštího roku zpomalit. Návrhy zákonů, které mají upravit důchodový věk, výši nových penzí či dřívější důchod pro náročné profese, by mělo ministerstvo předložit na podzim. Změny by měly platit od roku 2025.

video: ČTK