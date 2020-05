VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Ministři projednávali odpuštění sociálních odvodů menším firmám i prodloužení programu Antivirus do konce srpna. Proti odpuštění odvodů ostře vystoupily odbory. „Takto to nejde dělat. Sociální systém nemůže být dodavatelem likvidity do firem,“ řekl předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula po jednání se zástupci vlády.

video: ČTK