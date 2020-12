VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Jednání vlády formou videokonference. Měla by projednat návrh na prodloužení nouzového stavu, očkovací strategii pro vybrané skupiny obyvatel a pravděpodobně by se mohla dohodnout, zda povolí provoz lyžařských středisek, případně od kterého data. Vláda by měla jednat také o zhoršení epidemické situace ve skóre PES. Rizikové skóre se zhoršilo po třinácti dnech z 57 na 64 bodů, které odpovídají vyššímu stupni rizika.

video: ČTK