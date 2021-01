VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Vláda projedná další návrh na prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 a pravděpodobně jej schválí. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měl nouzový stav prodloužit o dalších 30 dní, tedy do 21. února. Ministři by měli projednat i změny v systému opatření podle protiepidemického systému PES. Zřejmě povolí prodej některého zboží, které je v aktuálním pátém stupni protiepidemického systému (PES).

video: ČTK