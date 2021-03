VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Vláda projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně své zaměstnance testovat na covid-19. Firmám, které by to nedodržovaly, by podle návrhu mohlo hrozit uzavření či pokuta až 500 tisíc korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce znovu zkusit prosadit bonus pro lidi v karanténě.

video: ČTK