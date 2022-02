VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Vláda by se mohla zabývat kompenzacemi pro podnikatele, jejichž činnost narušila proticovidová opatření. Premiér Petr Fiala to avizoval minulý týden. Bude jednat mimořádně ve Sněmovně kvůli obstrukcím při jednání o pandemickém zákoně. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by mohl vládě navrhnout další postup při testování zaměstnanců a ve školách kvůli covidu.

video: ČTK