VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Vláda Petra Fialy (ODS) má na dnešním jednání schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Minulý týden se nad zákonem, který určí, s čím budou hospodařit jednotlivé resorty, ministři několikrát sešli. Ve středu závěrečné rozhodnutí odložili na dnešek. Podle prvotního návrhu by měl stát hospodařit příští rok se schodkem 270 miliard korun, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale nevyloučil jeho zvýšení kvůli nákladům na zvýšené ceny energií. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) chce vláda udržet deficit v mezích a po skončení krize konsolidovat veřejné finance. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu předložit do konce září, tedy do pátku.

video: ČTK