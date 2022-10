VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině pro příští tři roky projedná na dnešním zasedání vláda. Zabývat by se měla i plánem zemědělských dotací na období mezi lety 2023 až 2027 či zvažovanou půjčkou z evropského Nástroje pro oživení a odolnost, o které by měla rozhodnout do konce roku. Maximální výše půjčky činí 350 miliard korun, případnou částku bude určovat kabinet.

video: ČTK