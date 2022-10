VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Kontroly na hranicích se Slovenskem vláda prodlouží o dalších patnáct dnů. O dočasně obnovených kontrolách rozhodla koncem září kvůli přílivu běženců. Ti jsou podle ministra vnitra Víta Rakušana hlavně ze Sýrie a směřují z Turecka dál do Evropy, především do Německa. Původně měly být kontroly do 8. října, později je kabinet prodloužil, zatím do 28. října.

video: ČTK