Tisková konference po jednání vlády

Kabinet Petra Fialy schválil změnu volebních pravidel. Nově by se mohlo volit jen v pátek od 7 do 22 hodin. Sčítání hlasů by tak probíhalo v nočních hodinách. Volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí by také měly dostat pevný termín, aby byl vždy v první celý říjnový týden.

video: ČTK