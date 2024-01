VIDEO: Tisková konference po jednání vlády Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tisková konference po jednání vlády

Vláda rozhodla o posílení rozpočtu resortu školství o 4 miliardy korun, oznámil v průběhu jednání na sociální síti X (dříve Twitter) ministr školství za STAN Mikuláš Bek. Peníze by se podle předchozích vyjádření ministra měly rozdělit. Jednu miliardu by měly dostat vysoké školy, zbylé peníze by pak měly jít do regionálního školství.

video: ČTK